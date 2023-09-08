Avrupa'da Kuran'a sistematik saldırı: Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık!

Avrupa'da İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılar gündemini korurken, bu kez de skandallarıyla sık sık gündeme gelen Fransız dergi Charlie Hebdo Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı. Fransız derginin skandal kapağına Müslümanlardan sert tepki geldi.

Avrupa'daki İslam düşmanlığı bitmek bilmiyor. Başta Danimarka ve İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dünyanın gündemindeyken Fransız Dergi Charlie Hebdo da yeni sayısındaki kapağı ile alçaklığını gözler önüne serdi. Müslümanların Kutsal Kitabı Kur'an-ı Kerim ile açık açık alay edilen kapaktaki ifadeler yoğun tepki çekti.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bilinçli bir şekilde izin verilerek İslam düşmanlığı körükleniyor. Avrupa'daki sistematik provokasyonlar artarak devam ederken, Fransız dergi Charli Hebdo da skandal bir kapak yayınladı...

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bilinçli bir şekilde izin verilerek İslam düşmanlığı körükleniyor. Avrupa'daki sistematik provokasyonlar artarak devam ederken, Fransız dergi Charli Hebdo da skandal bir kapak yayınladı...

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

FRANSIZ DERGİ CHARLIE HEBDO'DAN ALÇAK KAPAK: İSLAM DÜŞMANLIĞINDA YENİ BOYUT

Salwan Momika ve diğer İslam düşmanı grupların provokatif saldırıları halen sürerken, Fransız dergi Charli Hebdo da alçak bir kapak yayınladı.

Yeni sayısında Müslümanlara düşmanlığını gözler önüne seren dergi, "Kuran'ı yakmayı bırakın... Okuyun, çok eğlenceli!" başlığını öne çıkardı.

Fransız derginin skandal kapağına sosyal medyadan yoğun tepki gösterildi.