VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milliler 1 puana 88'de ulaştı: Türkiye 1-1 Ermenistan
Avrupa'da Kuran'a sistematik saldırı: Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık!
Firari FETÖ'cü Erzincan'da yakalandı
Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri için Japonya'ya gitti
New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ''bir ilk'' diyerek açıkladı: 1 trilyon doları aştık
08 Eylül 2023 Cuma 23:27:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 23:27:00

Avrupa'da Kuran'a sistematik saldırı: Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık!

ABONE OL

Sık sık İslam alemini hedef almasıyla gündeme gelen Fransız dergi Charlie Hebdo, bir kez daha İslamı'ı hedef alan sözde 'karikatür' yayınladı. Charlie Hebdo'nun skandal kapağına tepki yağdı.

Avrupa'da İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılar gündemini korurken, bu kez de skandallarıyla sık sık gündeme gelen Fransız dergi Charlie Hebdo Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı. Fransız derginin skandal kapağına Müslümanlardan sert tepki geldi.

Avrupa'daki İslam düşmanlığı bitmek bilmiyor. Başta Danimarka ve İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dünyanın gündemindeyken Fransız Dergi Charlie Hebdo da yeni sayısındaki kapağı ile alçaklığını gözler önüne serdi. Müslümanların Kutsal Kitabı Kur'an-ı Kerim ile açık açık alay edilen kapaktaki ifadeler yoğun tepki çekti.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bilinçli bir şekilde izin verilerek İslam düşmanlığı körükleniyor. Avrupa'daki sistematik provokasyonlar artarak devam ederken, Fransız dergi Charli Hebdo da skandal bir kapak yayınladı...

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bilinçli bir şekilde izin verilerek İslam düşmanlığı körükleniyor. Avrupa'daki sistematik provokasyonlar artarak devam ederken, Fransız dergi Charli Hebdo da skandal bir kapak yayınladı...

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

FRANSIZ DERGİ CHARLIE HEBDO'DAN ALÇAK KAPAK: İSLAM DÜŞMANLIĞINDA YENİ BOYUT

Salwan Momika ve diğer İslam düşmanı grupların provokatif saldırıları halen sürerken, Fransız dergi Charli Hebdo da alçak bir kapak yayınladı.

Yeni sayısında Müslümanlara düşmanlığını gözler önüne seren dergi, "Kuran'ı yakmayı bırakın... Okuyun, çok eğlenceli!" başlığını öne çıkardı.

Fransız derginin skandal kapağına sosyal medyadan yoğun tepki gösterildi.

Etiketler : Kur'an-ı kerim saldırı Charli Hebdo
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX