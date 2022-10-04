Önemli zirve başlıyor: Gözler Başkan Erdoğan'da olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine 6 Ekim Perşembe günü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısına katılacak. Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel konularda üstlendiği kritik misyonla bölgenin en önemli aktörlerinden olduğu Batı tarafından da görülen Türkiye, "barış ve güvenlik, terörle mücadele, enerji ve iklim, ekonomi, göç ve ulaşım" konularında özgün, rasyonel ve yenilikçi fikirlerini aktaracak.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan, toplantının gerçekleşeceği Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de görüşecek.

Başkan Erdoğan'ın Paşinyan'a, özel temsilciler arasındaki görüşmelerin üçüncü ülkelerde değil Türkiye ve Ermenistan'da dönüşümlü olarak yapılması, bölgede daha fazla gerilim yaşanmaması için provokasyonlardan uzak durulması ve Azerbaycan ile nihai barış anlaşmasının imzalanması yönünde mesajlar vermesi bekleniyor.

Karabağ Savaşı'nı bitiren 10 Kasım mutabakatında kurulması kararlaştırılan kazan-kazan anlayışına dayalı Zengezur koridorunun bir an önce işlevsel hale gelmesi konusunun da gündeme gelmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer liderle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

RESMİ BİLDİRİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Avrupa Siyasi Topluluğunun Avrupa kıtasındaki ülkelerin siyasi koordinasyonu için bir platform oluşturmasını amaçlıyor. Prag'daki ilk toplantıda liderler öğle saatlerinde bir araya gelecek. Ardından yuvarlak masa toplantıları yapılacak ve liderler bu oturumlara katılmaya davet edilecek.

Liderlerin a ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Toplantılar ve görüşmelerin ardından akşam yemeğiyle kapanış toplantısı yapılması öngörülüyor. 6 Ekim'de yapılacak ilk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala tarafından imzalanan davet mektupları, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan, İsviçre, Ukrayna ve İngiltere'ye gönderildi.