Avrupa Parlamentosu'nda terör örgütü PKK propagandası... "Şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK iltisaklı bir grubun Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu sırasında propaganda eylemi yapabilmesini ve buna müdahale edilmemesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün PKK iltisaklı bir grubun, AP Genel Kurul toplantısı sırasında gösteri düzenlediği ve yasama faaliyetlerini sabote ettiği görüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısların AP'ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez. Bu şahıslara hemen müdahale edilmemesi ise ayrı bir garabettir. Şiddetle kınadığımız bu eylem, Avrupa Birliği'nin ve onun özelinde AP'nin terörle mücadeledeki aczini ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir."

AP ve diğer AB kurumlarının bu kayıtsız tutumlarını sürdürdükleri sürece, AB terör örgütü listesinde yer almasına rağmen, PKK'nın AB içerisinde varlığının ve etkinliğinin sonlandırılmasının mümkün olamayacağına işaret edilen açıklamada, "Terör örgütü mensubu bu kişilerin, Parlamento binasına kim veya kimlerin aracılığıyla fütursuzca girdikleri mutlaka sorgulanması gereken bir zafiyettir." ifadesi kullanıldı.

Benzer bir PKK provokasyonu sonrası, AP Başkanlık Bürosunun 21 Kasım 2017 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararla, AB terör örgütü listesinde yer alan terör örgütleriyle ilişkili kişi ve grupların AP binalarına girişinin yasaklandığının anımsatıldığı açıklamada, "AP'nin, daha önce aldığı bu kararı bugün de titizlikle uygulamasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.