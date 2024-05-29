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29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:00:00

Avrupa çözmüş ama nasıl?

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Sokaklardaki sahipsiz hayvanlar Türkiye'de tartışma konusu oldu. Avrupa örnek gösterildi. Peki Avrupa'nın sokaklarında sahipsiz hayvan bulunmamasının sırrı ne?

ÇÖZÜM KANUNLARDA...

Her ülke farklı bir yöntem izliyor. Ancak genel olarak sahipsiz hayvan sorunu kanunlarla çözülmüş durumda. Her yıl yüz binlerce hayvanın sokağa bırakıldığı Avrupa'da caydırıcı cezalar veriliyor. Barınakların kapasitesinin artırılması ve şartların iyileştirilmesi de sorunun çözümünde öne çıkıyor.

ÇİPLİ YÖNTEM

İngiltere'de köpeklere mikroçip takmak zorunlu... Barınağa getirilen sahipsiz hayvanın bir hafta boyunca sahibi aranıyor. O sürece boyunca sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.

Belçika'da köpeklere mikroçip uygulaması 1998'den bu yana var. Başıboş köpekler barınaklara götürülüyor. Hayvanlar tıbbi nedenlerle uyutulabiliyor.

FRANSA'DA 3 YIL HAPİS VAR

Fransa'da evcil hayvanını sokağa bırakanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası veriliyor. Barınaklarda yer kalmaması durumunda hayvanlar uyutuluyor.

Polonya'da sahibi bulunmayan hayvanlara barınakta çip takılıyor. Bakımları yapılıyor ve kısırlaştırılıyor.

Estonya ve Letonya'da sahiplenilmeyen hayvanlar uyutuluyor.

İsviçre'de hayvanlar barınaklarda yaşıyor. Ama uyutma işlemi yok.

İsveç'te tüm köpekler çiple kayıt altında... Ömür boyu hizmet veren köpek barınakları mevcut... İnsanlara zarar veren köpekler uyutuluyor.

ALMANYA'DA KÖPEK VERGİSİ

İtalya'da sahipsiz hayvanlar barınaklarda yaşıyor. Saldırgan olanları uyutuluyor. Romanya'da da köpekler sadece barınaklarda bulunabiliyor ve 14 gün boyunca sahiplenilmedikleri takdirde uyutuluyor.

Almanya'da köpek sahibi olmak vergiye tabi... Bu vergilerin bir bölümü barınakların finansmanında kullanılıyor.

Etiketler : avrupa başıboş köpek sorunu türkiye
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