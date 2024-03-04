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04 Mart 2024 Pazartesi 16:16:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 16:16:00

Avrupa Birliği'nden Apple'a milyar dolarlık ceza

Kaynak: TRT Haber

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Avrupa Komisyonu, müzik platformu Spotify'in itirazı sonrası Apple'a 'App Store uygulamalarında hakim konumunu kötüye kullandığı' gerekçesiyle 2 milyar dolar para cezası verdi.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu ismi Margrethe Vestager "On yıldır Apple, Apple Store yoluyla müzik hizmetlerinin dağıtımında pazardaki hakim konumunu kötüye kullandı. Bunu da gelişticileri Apple ekosistemi dışında daha uygun fiyatlı alternatifleri kısıtlayarak yaptılar" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Apple'ın değişikliklerini dikkatle incelediğini ve şirketin 7 Mart'ta Dijital Pazarlar Yasası olarak bilinen yeni AB teknoloji kurallarına uyup uymadığını görmek için pazardan gelen geri bildirimleri de dikkate alacağını söyledi.

Apple ise bir açıklama yaparak cezaya itiraz etti ve düzenleyicilerin rekabetçi, hızla büyüyen gerçekleri yok saydığını belirtti.

Teknoloji devi Apple'ın gelirleri 30 Aralık 2023'te sona eren üç aylık dönemde 119,6 milyar dolara, iPhone satışları ise yüzde 6 artarak 69,7 milyar dolara yükselmişti.

Etiketler : apple ceza avrupa birliği
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