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Avrasya Tüneli'nden 7 yılda 123 milyon geçiş yapıldı
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20 Aralık 2023 Çarşamba 11:37:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 11:37:00

Avrasya Tüneli'nden 7 yılda 123 milyon geçiş yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, 7 yıl önce açılan Avrasya Tüneli'nden 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon geçişin yapıldığını açıkladı.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20 Aralık 2016'da resmi törenle açılışı yapılan tünele ilişkin 7 yıllık veriler açıklandı.

Tünelden bu süreçte 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon geçişin sağlandığı aktarılan paylaşımda, günlük geçiş rekorunun 87 bin 400 araçla 15 Kasım 2023'te kırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, tünelden günlük ortalama 70 bin araç geçişinin olduğu belirtilerek, kullanıcılarına yönelik 172 milyon saat zaman ve 218 bin ton yakıt tasarrufu, 91 bin ton emisyon azalımı, 492 milyon araç/kilometre azalımı ve kaza maliyeti tasarrufu sayesinde tünelin ülke ekonomisine toplam 1,5 milyar dolar katkı sağladığı vurgulandı.

Etiketler : avrasya tüneli araç istanbul geçiş
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