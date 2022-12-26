VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muharrem İnce'den 6'lı masaya aday tepkisi!
Libya Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması: Haklarımız garanti altına alındı
Avcılar'da kiracı vahşeti! Önce evi boşalttı sonra ateşe verdi
Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı
Süper Lig'de Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu
Galatasaray evinde 3 puanı aldı
26 Aralık 2022 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 07:31:00

Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracı, boşalttığı evi yaktı

ABONE OL

İstanbul'da kiracı vahşeti yaşandı. Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracı evi boşalttıktan sonra ateşe verdi

Avcılar'da ev sahibi ile tartışan kiracının boşalttığı evde yangın çıkardığı iddia edildi, patlamada evin duvarları yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katında yaşayan kiracı, evinin boşaltılmasını isteyen ev sahibiyle tartıştı.

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışmanın ardından, kiracının evi boşalttıktan ateşe verdiği iddia edildi.

Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede sardığı evde meydana gelen patlamanın etkisiyle dairenin duvarları yıkıldı.

Patlamanın ardından üst katlarda ve yan binalarda yaşayanlar sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle molozlar sokağa saçılırken binanın üst katlarındaki sakinler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

"VALİZİNİ ALDIĞINI GÖRDÜK"

Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, "Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra 'evi yakacağım, yıkacağım' demiş. Ben ev sahibine 'yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş." diye konuştu.

Yangının ardından evde büyük bir patlama olduğunu anlatan Örünç, "Tüptür herhalde, çok büyük bir patlama olmuş. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık." dedi.

Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Örünç, şöyle konuştu:

"Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok, indirdik çocukları. Maddi zarar oldu. O da düzelir."

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken mahalle sakinleri tarafından çekilen görüntülerde evden alevlerin yükseldiği görülüyor.

Etiketler : Kiracı Kiracı ev sahibi ev sahibiyle tartışan kiracı boşalttığı evi yaktı
Zombi avcısı Şafak

Zombi avcısı Şafak
Barbaros Hayrettin heyecanı

Barbaros Hayrettin heyecanı
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda
'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi

'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak 55 kilo verdi
Madrid'de sevgi seli

Madrid'de sevgi seli
Minik yürekleri fethediyor

Minik yürekleri fethediyor
Dizinin ‘Çiçek'i bulundu

Dizinin ‘Çiçek'i bulundu
'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada

'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX