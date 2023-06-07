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Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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07 Haziran 2023 Çarşamba 12:38:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 12:38:00

Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Avcılar'da İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 TP 7911 plakalı 147 Hat numaralı İETT otobüsü, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda S.B. idaresindeki 34 GPL 960 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.B. ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Bulvarda aksayan trafik, söz konusu araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

Etiketler : 34 TP 7911 İETT otobüsü Tahtakale Mahallesi
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