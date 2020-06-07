Avaşin'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/vbsc2vm8Co — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2020

"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."