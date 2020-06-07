Avaşin'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/vbsc2vm8Co— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2020
"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
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