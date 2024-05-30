Attı tuttu.. Bitti!

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Son olarak Refah'taki çadır kentteki füzeli saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 45 Filistinli uykularında diri diri yanarak can verdi.

Refah'taki katliama gerek dünya gerekse Türkiye'den tepkiler çığ gibi geldi.

Dünya İsrail'i kınarken Fi, Çi ve Pi kitap serisiyle tanınan Azra Kohen'den skandal bir Filistin açıklaması gelmişti.

'ÇOCUKLARINI BOMBALARIN ATILACAĞI YERLERE BİLEREK GÖTÜRÜYORLAR'



Filistin'de ailelerin çocuklarını bilerek öldürttüğünü söyleyen Kohen, bombaların önüne atarak görüntü için 'yem' olarak kullanıldıklarını söylemişti.

Tepkiler Kohen'in kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları'na da yansıdı. Yayınevi gelen tepkiler sonrası Kohen ile iş birliğini bitirerek kitapların toplatılması için çağrıda bulundu. Ayrıca Instagram hesabındaki gönderilerini de yorumlara kapattı.

Sosyal medyada yazara tepkiler çığ gibi büyürken Everest, Kitapyurdu, D&R, İdefix ve BKM, Azra Kohen'e ait kitapları satıştan kaldırdı.