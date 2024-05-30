Attı tuttu.. Bitti!

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30 Mayıs 2024 Perşembe 20:24:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 20:24:00

Attı tuttu.. Azra Cohen bitti!

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Yazar Azra Kohen, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlarda Filistinli anne ve babaların çocuklarını görüntü vermek için 'yem' olarak kullandıklarını öne sürmüştü. Kohen'e gelen tepkilerden sonra harekete geçen yayınevleri, yazarın tüm kitaplarını satıştan kaldırdı. Bunun üzerine Kohen'in yayınevi olan Everest Yayınları da sözleşmeyi iptal ederek artık bünyelerinde olmayacağını açıkladı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Son olarak Refah'taki çadır kentteki füzeli saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 45 Filistinli uykularında diri diri yanarak can verdi.

Refah'taki katliama gerek dünya gerekse Türkiye'den tepkiler çığ gibi geldi.

AZRA KOHEN'DEN SKANDAL FİLİSİNTİN AÇIKLAMASI

Dünya İsrail'i kınarken Fi, Çi ve Pi kitap serisiyle tanınan Azra Kohen'den skandal bir Filistin açıklaması gelmişti.

'ÇOCUKLARINI BOMBALARIN ATILACAĞI YERLERE BİLEREK GÖTÜRÜYORLAR'

Filistin'de ailelerin çocuklarını bilerek öldürttüğünü söyleyen Kohen, bombaların önüne atarak görüntü için 'yem' olarak kullanıldıklarını söylemişti.

EVEREST YORUMLARINI KAPATTI

Tepkiler Kohen'in kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları'na da yansıdı. Yayınevi gelen tepkiler sonrası Kohen ile iş birliğini bitirerek kitapların toplatılması için çağrıda bulundu. Ayrıca Instagram hesabındaki gönderilerini de yorumlara kapattı.

YAYINEVLERİ YOLLARINI AYIRDI

Sosyal medyada yazara tepkiler çığ gibi büyürken Everest, Kitapyurdu, D&R, İdefix ve BKM, Azra Kohen'e ait kitapları satıştan kaldırdı.

Etiketler : Azra Kohen İsrail katliamı Everest Yayınları azra cohen filistin yazar yayınevleri
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