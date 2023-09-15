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15 Eylül 2023 Cuma 16:08:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 16:08:00

Atlas Group, yılın başarılı yatırımcısı ödülünü aldı

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Internatıonal Brand Awards Of The Year-''Yılın Uluslararası Marka Ödülleri” sahiplerini buldu. Event Garden'de düzenlenen ödül töreninde çeşitli kategorilerde ödüller dağıtıldı. Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde, spor ve iş dünyasının yakından tanıdığı iş insanı Hüseyin Ergüner, Yılın Başarılı Yatırımcısı ödülünü kazandı.

"ATATÜRK MİRASI BU TOPRAKLAR HER ŞEYDEN DAHA DEĞERLİ"

"Geceye damga vuran sözlerle alkışları toplayan Ergüner, ödül konuşmasında büyük bir vurgu yaptı. 'Atatürk'ün mirası olan bu topraklar, her şeyden daha değerli. Gelecekteki tek yatırım modeli arsa alımı olacak. Bu yüzden bir külçe altına arsalarınızı değişmeyin' dedi. Ergüner, bu çarpıcı mesajı ile alkışlar eşliğinde ödülünü aldı."

Atlas Group, yatırımları ve başarılarıyla tanınan bir grup şirket olarak bu geceye damgasını vurdu. Group, yılın en başarılı yatırımcısı olarak ödüllendirilirken, iş dünyasındaki etkileyici performansları takdirle karşılandı.

SUNUCU ÖZGE ULUSOY TAKDİR TOPLADI

Ödül gecesinin sunumu ünlü televizyon sunucusu Özge Ulusoy tarafından gerçekleştirildi. Ulusoy'un sahne enerjisi ve profesyonelliği, geceye ayrı bir renk kattı.

Ayrıca, gece boyunca sahne alan bir diğer isim Demet Akalın, unutulmaz bir performans sergileyerek katılımcıları büyüledi.

Bu gecenin ödül kazananı Atlas Group ve diğer tüm katılımcılara tebriklerimizi iletiyoruz.

Etiketler : Atlas Group Internatıonal Brand Awards Of The Year MARKA ÖDÜLÜ
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