Atlas Group, yılın başarılı yatırımcısı ödülünü aldı

"Geceye damga vuran sözlerle alkışları toplayan Ergüner, ödül konuşmasında büyük bir vurgu yaptı. 'Atatürk'ün mirası olan bu topraklar, her şeyden daha değerli. Gelecekteki tek yatırım modeli arsa alımı olacak. Bu yüzden bir külçe altına arsalarınızı değişmeyin' dedi. Ergüner, bu çarpıcı mesajı ile alkışlar eşliğinde ödülünü aldı."

Atlas Group, yatırımları ve başarılarıyla tanınan bir grup şirket olarak bu geceye damgasını vurdu. Group, yılın en başarılı yatırımcısı olarak ödüllendirilirken, iş dünyasındaki etkileyici performansları takdirle karşılandı.

Ödül gecesinin sunumu ünlü televizyon sunucusu Özge Ulusoy tarafından gerçekleştirildi. Ulusoy'un sahne enerjisi ve profesyonelliği, geceye ayrı bir renk kattı.

Ayrıca, gece boyunca sahne alan bir diğer isim Demet Akalın, unutulmaz bir performans sergileyerek katılımcıları büyüledi.

Bu gecenin ödül kazananı Atlas Group ve diğer tüm katılımcılara tebriklerimizi iletiyoruz.