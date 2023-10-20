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20 Ekim 2023 Cuma 08:06:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 08:06:00

Atlarla cirit antrenmanı

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Ata sporu cirit, Kars'ta sonbahar ile kış aylarında kar üzerinde yapılarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Ata sporu cirit, Kars'ta sonbahar ile kış aylarında kar üzerinde yapılarak yaşatılmaya çalışılıyor. Havanın serinlemesiyle atlarını sahaya süren Selim ilçesindeki ciritçiler, ısınma antrenmanlarının ardından ham olan atın sakatlanmaması için aralarında maçlar yapıyor.

Ciritçiler bu sayede hem kış sezonu öncesi antrenman yaptırdıkları hayvanlarının güç depolamasını sağlıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor. Özellikle kış aylarında kar üzerinde oynanması sebebiyle dikkati çeken cirit sporuna yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Etiketler : Ata sporu cirit Kars sonbahar
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