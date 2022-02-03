Türk İHA'ları Atina'ya dert oldu

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03 Şubat 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 09:51:00

Atina'da Türk İHA'ları korkusu!

Kaynak: Hürriyet

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Yunan emekli korgeneral Evangelos Yeorgusis, Bayraktar TB2'lerin, Meriç'ten Meis Adası'na kadar gerçekleştirdikleri uçuşların, Yunan Savunma Bakanlığı için ciddi bir “baş ağrısı” haline geldiğini belirterek, "İHA'lar, düşük bir maliyetle, hem Yunan savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini, hem de adalardaki savunma noktalarımızı izleyebiliyor” ifadesinde bulundu.

Yunanistan, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına (İHA) karşı, bir türlü çare bulamıyor. Türk İHA'larının, son zamanlarda Ege'deki uçuşlarını arttırmaları da Yunan kurmayları endişelendiriyor. Bu endişe, Yunan emekli hava korgenerali Evangelos Yeorgusis'in, Ta Nea gazetesinde yayımlanan, "Bayraktar, Yunan savunmasını sınıyor" başlıklı yazısına açık bir şekilde yansıdı.

GÜNDE 3-4 UÇUŞ

Bayraktar TB2'lerin, Meriç'ten Meis Adası'na kadar gerçekleştirdikleri uçuşların, Yunan Savunma Bakanlığı için ciddi bir "baş ağrısı" haline geldiği vurgulanan yazıda "Türkiye, orta ve yüksek irtifada, günde ortalama 3-4 uçuş gerçekleştirdiği söylenen Bayraktar'lar sayesinde düşük bir maliyetle, hem Yunan savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini, hem de adalardaki savunma noktalarımızı izleyebiliyor" denildi.

F-16 MALİYETİ YÜKSEK

Türkiye'nin aynı zamanda, İHA'ların uçuşları sayesinde, Ege ile ilgili tezlerini de Yunanistan'a fiilen hatırlattığı ima edilen yazıda, Yunan F-16'larının maliyeti yüksek olmasına rağmen, Türk İHA'larını gerektiğinde "tespit" ve "püskürtme" için üslerinden havalanmak zorunda kaldıkları vurgulandı.

'BAŞ ETMEK ÇOK ZOR'

Yunanistan'ın bu durum ile baş edebilmesinin hiç de kolay olmadığı, üstelik Ege'de uçan Türk İHA'larının sayısının ve uçuş saatlerinin arttırılması halinde, durumun daha da zorlaşacağı kaydedilen yazıda, "Kimileri çözüm olarak, Türk İHA'larını düşürülmelerine ilişkin fikirler ortaya atıyor. Böyle bir şey, çıkacak gerginliğin sadece Yunanistan'ın lehine olacağına karar verilmesi halinde çözüm teşkil edebilir" ifadesi kullanıldı. Bayraktar TB2'nin özelliklerine de değinilen yazıda ayrıca, "Ancak teknoloji de sürekli gelişiyor. Belki gün gelir, teknoloji sayesinde, Bayraktar havalandığı üsse dönmek yerine başka bir üsse iner (Yunanistan'daki bir üsse kast ediliyor)" denildi. Bu arada, aşırı milliyetçi "Yunan Çözümü" partisi lideri Kiriakos Velopulos da marjinal bir televizyon kanalında (Alert TV) "200 Rafale alsak ne yazar? Türkler 400 Bayraktar ile etrafımızı saracak" dedi.

İSRAİL'DEN İHA KİRALADILAR

Yunanistan, geçen yıl İsrail'den 40 milyon Euro'ya 3 yıllığına 2 adet Heron Mk2 tipi İHA kiraladı. Kiralık İHA'lar Orta Ege'de İskiri (Skiros) Adası'nda konuşlandırıldı. Yunanistan'ın ayrıca, Larisa hava üssünde konuşlanan, eski model (1982 ve 2005) Yunan yapımı, toplam 6 adet Pegasus ile 2002 yılında Fransa'dan alınan 8 adet Sperwer tipi performansları sınırlı İHA'ları bulunuyor.

RAFALE'LER İLK KEZ EGE'DE UÇTU

Öte yandan Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Fransa'dan 19 Ocak'ta teslim aldığı, 6 adet kullanılmış Rafale savaş uçağı, Ege semalarında uçmaya başladı. Atina'ya 70 kilometre mesafedeki Tanagra hava üssünde konuşlandırılan 6 Rafale savaş uçağından 3'ü, Ege'deki ilk eğitim uçuşunu gerçekleştirdi. Yunan medyasına göre Tanagra üssünden havalanan Rafale'ler, Orta Ege'de İskiri (Skiros) Adası'na kadar uçarak (sorun yaratmayan bölge) geri döndü. Yunan pilotların Rafale uçakların sistemlerine alışmalarını hedefleyen eğitim uçuşları, önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Etiketler : iha atina türkiye
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