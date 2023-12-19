Atıl okulda gönül köprüsü

30 KİŞİLİK SİNEMA SALONU VAR



Amasya'nın Taşova ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki 100 haneli yayla köyü Kırkharman köyünde 22 yıldır atıl olan ilkokul binası, "köy yaşam merkezi" haline getirildi.

Kırkharman Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Naci Özkan'ın öncülüğünde aralarında para toplayan köylüler, tadilatını yaptıkları eski okul binasını 30 kişilik bir sinema salonu ile kütüphaneye dönüştürdü.

GENÇ YAŞLI HERKES BULUŞUYOR

Bir nevi yaşam merkezine dönüştürülen atıl okul köylülerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini burada yapmalarına olanak tanıyor. Haftanın belirli günlerinde toplanan kadın-erkek, genç yaşlı köylüler, köy yaşam merkezinde birlikte vakit geçiriyor.

Kırkharman Köyü Muhtarı Ömer Durmuş, "Bir tarafta kütüphane ve sinema salonu bir tarafta kuran kursu olarak hizmet veriyor. Burada gönül köprüsü kurduk" diyor.