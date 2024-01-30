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30 Ocak 2024 Salı 20:58:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 20:58:00

Ateşkes gündemde! İsrail ve Hamas Mısır'da masaya oturacak

Kaynak: AA

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Hamas heyeti, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.

İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, Hamas heyeti yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.

Adı açıklanmayan bir Mısırlı yetkiliye dayandırılan haberlerde görüşmede, ateşkesin süresi ve Filistinli mahkumlara odaklanılacağı ifade edildi.

Etiketler : Hamas Kahire İstişareleri İsrail Ateşkesi Mısır Müzakereleri
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