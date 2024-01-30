Ateşkes gündemde! İsrail ve Hamas Mısır'da masaya oturacak

İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, Hamas heyeti yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.

Adı açıklanmayan bir Mısırlı yetkiliye dayandırılan haberlerde görüşmede, ateşkesin süresi ve Filistinli mahkumlara odaklanılacağı ifade edildi.