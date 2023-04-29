VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oktay: Ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet olarak biz ödeyeceğiz
Destici: Biz PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz
"Ulaştırma yatırımları bir ülkenin ekonomik refahının en önemli göstergesidir"
Türkiye'nin milli gururu taarruz helikopteri ATAK-2 gözyüzüne kavuştu
Ateş açılan tahliye uçağı emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı
İtalya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli kaldırıldı
29 Nisan 2023 Cumartesi 00:22:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 00:22:00

Ateş açılan tahliye uçağı emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçak da dahil olmak üzere iki adet C-130 tipi uçağın emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı" bilgisine yer verildi.

SUDAN'DA TAHLİYE UÇAĞINA ATEŞ AÇILDI

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Sudan'a giden C-130 tahliye uçağına, hafif silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti.

MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Sudan'daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna'ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır." denilmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar ülke genelinde 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Etiketler : Sudan Bakanlık msb
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik

Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
4 ay sonra sahnede

4 ay sonra sahnede
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX