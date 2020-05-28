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28 Mayıs 2020 Perşembe 16:16:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 16:16:00

ATERKO, Sahra Hastanesi projesini tamamladı

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9 Nisan'da yapımına başlanan sahra hastanelerinden biri olan İstanbul Yeşilköy'deki Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi tamamlandı. Bu hastanenin 13 bin 480 metrekarelik bölümü ATERKO tarafından üretilip montajlandı. Üstlendikleri projenin sadece konstrüksiyon kısmında 300 ton hafif çelik ve 120 ton kadar da yapısal çelik kullanıldıklarını söyleyen ATERKO Kurucu Ortağı Yunus Asım Aksoy projenin hazırlanmasından sonraki 14'üncü günde üretimi, 28'inci günde de sahadaki montajı tamamladıklarının altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sancaktepe ve Yeşilköy Havalimanı’nda 9 Nisan’da yapımına başlanan Türkiye’nin ilk sahra hastaneleri tamamlandı. Yeşilköy Atatürk Havalimanı içinde yapılan ve adı Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi olan sahra hastanesinin 13 bin 480 metrekarelik bölümünü üstlenen ATERKO, projeyi sorunsuz tamamlayarak teslim ettiğini duyurdu. Bu alandaki yapıların sadece konstrüksiyon kısmında 230 ton hafif çelik, 120 ton kadar da yapısal çelik malzeme kullanıldı. ATERKO ekibi projeyi zamanında teslim edebilmek için üretim tesisinde 3 vardiya halinde çalıştı. 2018 yılında yayınlanan yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendiren binalardan biri olan Teknik Servis Binası, bu yönetmeliğe uygun olarak yapılan ender yapısal çelik bina örneklerinden biri oldu.

ÜRETİM VE UYGULAMA YETENEĞİ

Ön üretimli yapılar alanında 20 yıla varan sektör tecrübesi bulunan ATERKO, üretim ve uygulama alanındaki yeteneğiyle bu kez sahra hastaneleri projesinde tercih edildi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle başlatılan projeyi teslim ettiklerini duyuran ATERKO Kurucu Ortağı Yunus Asım Aksoy konuşmasına şöyle devam etti:

“Güçlü teknik altyapımız ve süreç yöntemimiz sayesinde bugüne kadar pek çok projeyi başarıyla tamamladık. Sahra hastanesi projesi ise bugüne kadarki yaptığımız çalışmaların en özel olanıydı. Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda konumlandırılan projenin bir bölümünü üstlenerek çalışmalara hızlıca başladık. Çok kısa zamanda proje hazırlıklarını tamamlayarak üretim sürecine geçtik. Fabrikadaki üretimimiz ile sahadaki uygulama sürecimizi eş zamanlı olarak sürdürdük. 14’üncü günde üretimimizi, 28’inci günde de sahadaki montajımızı tamamladık. Böylece sahra hastanesi projesi kapsamında 288 yataklı hafif çelik Akut Üniteler Binalarını ve yapısal çelik Teknik Servis Binasını (TSB) hayata geçirdik.”

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