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14 Haziran 2024 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 12:08:00

Atatürk'ün orijinal imzası, bilinen imzasından farklı!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının pek çok yerde orijinalinden farklı kullanıldığı ortaya çıktı.

Atatürk'ün imzasının pek çok yerde orijinalinden farklı kullanıldığı ortaya çıktı. Bazı vatandaşların başvurusu üzerine Milli Savunma Bakanlığı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, Atatürk'ün Soyadı Kanunu'ndan sonra attığı orijinal imzayı paylaştı.

ÇOK KULLANILAN İMZADAN FARKLI

İmzanın internet ortamında bulunan çok kullanılan imzadan farklı olduğu görüldü. Orijinal imzanın sonundaki "K" harfi sağa kavisle aşağıya doğru uzuyor, sıklıkla kullanılan hatalı imzada ise bu kavisin "Atatürk" ifadesinin altına doğru uzandığı görülüyor.

Atatürk'ün Anafartalar, Temsil Heyeti, Sakarya Muharebesi ve Büyük Taarruz dönemlerine ait imzaları da paylaşıldı.

ORİJİNAL İMZALAR

BİLİNEN İMZASI

Etiketler : mustafa kemal atatürk imza soyadı kanunu
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