Atatürk'ün imzasının pek çok yerde orijinalinden farklı kullanıldığı ortaya çıktı. Bazı vatandaşların başvurusu üzerine Milli Savunma Bakanlığı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, Atatürk'ün Soyadı Kanunu'ndan sonra attığı orijinal imzayı paylaştı.

ÇOK KULLANILAN İMZADAN FARKLI



İmzanın internet ortamında bulunan çok kullanılan imzadan farklı olduğu görüldü. Orijinal imzanın sonundaki "K" harfi sağa kavisle aşağıya doğru uzuyor, sıklıkla kullanılan hatalı imzada ise bu kavisin "Atatürk" ifadesinin altına doğru uzandığı görülüyor.

Atatürk'ün Anafartalar, Temsil Heyeti, Sakarya Muharebesi ve Büyük Taarruz dönemlerine ait imzaları da paylaşıldı.



ORİJİNAL İMZALAR



BİLİNEN İMZASI

