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06 Haziran 2024 Perşembe 07:04:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 07:04:00

Atatürk'ün mirası New York'ta

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Amerika'da 'Atatürk Kütüphanesi' açıldı. 4 bine yakın kitabın bulunduğu kütüphanede Türk toplumunun kültürel mirasını koruyup, o topraklarda yaşayan gelecek nesillere aktarmak amaçlanıyor.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Türkiye'nin zengin kültür mirası ve tarihini Amerika'da daha geniş kitleye tanıtmak ve erişebilir kılmak için NiewYork'taki Türkevi'nde "Atatürk Kütüphanesi" açıldı. Açılış töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılara Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) tanıtımını içeren video gösterildi.

OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E

Türk toplumunun kültürel mirasını koruma ile gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan kütüphanede, 4 bin kitap bulunuyor. Türk edebiyatı, tarihi, sanatı ve daha birçok alanı kapsayan zengin kaynakların bulunduğu kütüphanenin envanterine aynı zamanda New York Eğitim Ataşeliğinin web sitesinden de erişim bulunuyor. Açılış sonrasında "Osmanlıdan Cumhuriyet'e Modernleşme Süreci" konulu konferans düzenlendi.

Etiketler : new york türkevi atatürk
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