Atatürk'ün koltuğunu HDP belirleyemez

Ata İttifakı adayı Oğan, 2. turda Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Millet İttifakı'nın istikrarı ıskaladığını belirten Oğan, "HDP üzerinden oluşturulan kilit parti söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konuma yükselttik" dedi.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. turda Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan şu mesaJları verdi:

KİLİT MİLLİYETÇİLER

"Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden biri haline getirdik. HDP üzerinden oluşturulan kilit parti söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konuma yükselttik."

4 TEMEL KONU: "Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Bu noktada 4 temel konuda acilen çözülmesi gereken büyük sorunlar olduğu kanaatindeyiz."

SIĞINMACILAR: "Bunlardan birincisi sığınmacılar meselesidir. Bu sorun ilerde güvenlik, ekonomik maliyetler oluşturabilecek bir konudur."

DEPREM: "İkincisi, deprem gerçeğidir. Bunun için uzun süredir önerdiğimiz afet bakanlığı kurulması tezimiz güncelliğini korumaktadır."

EKONOMİ: "Üçüncüsü, çeşitli iç ve dış dinamiklerin neden olduğu ekonomwik sorunlardır."

TERÖR: "Dördüncü temel konu ise ülkemize yönelik terör eylemlerine yönelik istikrarlı bir mücadelenin devam ettirilmesidir. Her kesim siyaset yapma hakkına sahiptir ve bu hak teminat altına alınmalıdır ancak terörün siyasi uzantılarının Türk siyasetinden temizlenmesi gerekmektedir."

İSTİKRARI ISKALADILAR

"Millet İttifakı, 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş ve geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış, parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır. Bize yönelik pazarlık iddiaları öne sürenlerin bizi tanımadıkları açıktır. Kararımız şahsımıza değil milletimize yönelik kazanımlar temelinde oluşmuştur."

MİLLETİMİZ İÇİN DOĞRUSU

"Müzakere ve istişareler neticesinde seçimlerin 2. turunda Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de 2. turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızı, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olacağına inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda vardır. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir kişisel beklenti içerisinde olmadan aldığımız bu kararın yüce Türk milletine ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum."

HER MESELEYİ GÖRÜŞTÜK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Kurtulmuş, "Oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bölgesel sorunları uzun uzun konuşma fırsatı bulduk" dedi. Bugün 2. tur için kararlarını açıklayacaklarını belirten Özdağ "Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk. Faydalı bir görüşme oldu" diye konuştu.