Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan kişi tutuklandı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da, Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.
Kimliğinin tespit edilen 17 yaşındaki zanlının gözaltına alındığı kaydedildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.
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