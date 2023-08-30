Atatürk'ün Büyük Zafer sonrası TBMM ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı
Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sinema Genel Müdürlüğünce Atatürk'ün dijital ortama aktarılan görüntülerine yer verdi.
Yıl 1922... #BüyükZafer'in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu...— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 30, 2023
Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz.
Şanlı tarihimizden... pic.twitter.com/qzT8dFiGo4
Görüntülerin 1922 yılına ait olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Büyük Zafer'in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu... Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz. Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı." ifadesini kullandı.
Görüntülerde Atatürk'ün TBMM ziyareti ve bu esnada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanması yer alıyor.
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