Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs getirildi
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs atandı.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Örs getirildi.
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