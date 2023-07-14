Atatürk Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar durduruldu!

Atatürk Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar durduruldu!

Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak, iniş sırasında kırıma uğradı. Uçağın pilotunun Serkan Zalaltuntaş olduğu öğrenilirken, havalimanına iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.