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14 Temmuz 2023 Cuma 20:45:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 20:45:00

Atatürk Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar durduruldu!

Kaynak: IHA

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Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı. Yaşanan olay nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak, iniş sırasında kırıma uğradı. Uçağın pilotunun Serkan Zalaltuntaş olduğu öğrenilirken, havalimanına iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

Etiketler : Atatürk Havalimanı Atatürk Havalimanı kaza uçak kazası
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