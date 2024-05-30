Etnospor 6-9 Haziran'da

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'nin geleneksel sporlar ve oyunlar kapsamında dünyanın en geniş katılımlı organizasyonu olduğunu söyledi. Atatürk Havalimanı'nda 6-9 Haziran'da yapılacak festivalin tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, dünyaya şu mesajları verdi: "Farklı ülkeleri temsil eden yüzlerce sporcunun katıldığı festivalde farklı ülkelerin geleneksel sporları, geleneksel sanatları, evrensel tatları ve birbirinden güzel çocuk oyunları icra edilmektedir. Bu yıl da festival alanımızda çocuklarımız için özel etkinliklerimiz olacak. Çocuklar bir yandan geleneksel oyunlarla eğlenirken, onlara özel hazırlanmış sanat atölyelerinde de birbirinden güzel etkinliklere katılabilecek. Biz bu festivale 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' hassasiyetiyle yaklaşıyoruz.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ALANLAR

Biz dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun oynama hakkı olduğunu savunuyoruz. İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'den Refah'a yapmış olduğu çocuk katliamları asla kabul edilemez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların yaşama ve gelişme hakkı çerçevesinde imzalanmıştır. İsrail, katliamlara imza atarak bu anlaşmayı çok defa ihlal etmiş, yüz binlerce masumun canını hiçe sayarak her türlü kuralı ve en önemlisi bütün insanlığı hiçe saymıştır. Biz çocukların güldüğü, doyasıya oyunlar oynadığı bir dünyayı savunmaya devam edeceğiz. Festivalimiz, çocukların güldüğü, oyunlar oynadığı bir festival olacak."

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök katıldı.

23 ALANDA ETKİNLİK

Festival alanında 23 farklı bölüm oluşturulacak. Doğada yaşam bölümünden, deneyim merkezine kadar oluşacak bu bölümler, ziyaretçilere farklı deneyimleri yaşama fırsatı sunacak. Uygulamalı atölyeler ve çocuk binicilik alanları herkese eğlenceli zaman geçirme fırsatı sunacak. Sahnede müzik coşkusu, yemek alanlarında farklı lezzetleri tatma imkanı olacak.

TÜRKMEDYA'DAN DESTEK...

6-9 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda yapılacak etkinliğin ana sponsoru olan TürkMedya'nın CEO'su Murat Çiçek de Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısına katıldı. Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan'la festival hakkında görüşmelerde bulundu.

EN TATLI GELENEKLER

Festivalde 30'dan fazla ülke mutfağından lezzetler ve tatlılar ziyaretçilerin deneyimine sunulacak. Kültür festivali kapsamında çoğu unutulmaya yüz tutmuş 50'ye yakın el sanatı da festivalde ziyaretçilerle buluşacak. Ebru, çömlek, çini, gümüş işçiliği, minyatür, cam işçiliği, çalgı yapımı, sedef işçiliği, ahşap baskı, filografi gibi pek çok el sanatını vatandaşlar görme ve deneyimleme imkanı bulacak.

TEK TEK ZİYARET ETTİ