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03 Şubat 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 11:15:00

Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma! Başkan yardımcıları da gözaltında

Kaynak: AA

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Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında aralarında Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013 yılında Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 5 ihalede 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ve 20 şüphelinin bu olaya karıştığı belirlendi.

Ayrıca Ataşehir Belediyesinin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu 13 şüpheli tespit edildi.

Her iki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da yer aldığı 28 kişiyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilirken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Etiketler : ataşehir belediyesi soruşturma battal ilgezdi gözaltı
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