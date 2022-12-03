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03 Aralık 2022 Cumartesi 09:32:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 09:32:00

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt getirildi.

Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata görevden alındı.

Etiketler : resmi gazete atama görevden alma
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