VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'a kentsel dönüşüm desteği
Atama kararları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti
Bayraktar göz doldurdu: Bayraktar Akıncı ASELFLIR-500 ile tam isabet!
Kanada'da, aynı aileden 4 Müslümanı öldüren saldırgan müebbet hapis cezası aldı
TUSAŞ tarihi destanı paylaştı: Kahraman pilot al bayrağı öptü
23 Şubat 2024 Cuma 00:12:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 00:12:00

Atama kararları Resmi Gazete'de

ABONE OL

Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hursit Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist ve yapımcı Birol Güven atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hursit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yonetim Kurulu Baskanlığına Ahmet Türkoğlu, Masak Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt atandı.

Bir diğer atama da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapıldı.

Birçok dizi ve sinema filmlerinin senarist ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapıldı.

Etiketler : 0
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX