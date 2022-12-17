Atama kararları Resmi Gazete'de
Kaynak: AA
Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Menderes Özlü, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Süslü atandı.
Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu'nun ataması yapıldı.
Öte yandan, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki bazı Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü pozisyonlarına da atamalar yapıldı.
- Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri açıkladı
- Mersin'deki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 97 şüpheli tutuklandı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyoçeşitlilik konusundaki sıkıntılara dikkati çekti
- Soğuk ve karlı hava geliyor