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17 Aralık 2022 Cumartesi 09:01:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 09:01:00

Atama kararları Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Menderes Özlü, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Süslü atandı.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu'nun ataması yapıldı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki bazı Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü pozisyonlarına da atamalar yapıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan atama kararları resmi gazete
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