VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terörist Rojda Bilen etkisiz hale getirildi! MİT görüntüleri paylaştı
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Sürecinde QUA Granite Gücü!
Marmara Denizi 3.5 ile sallandı
Dulkadiroğlu 4.0 ile sallandı
Seçim yasakları yarın başlayacak
20 Mart 2024 Çarşamba 08:45:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 08:45:00

Ataköy-İkitelli M9 metro hattını şantiye bitmeden açmışlar!

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

İBB Başkanı İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Ataköy-İkitelli M9 metro hattının şantiye bitmeden açıldığı belirlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Ataköy-İkitelli M9 metro hattının açılışını yaptı.

Akşam Gazetesi hattın açılmaya hazır olup olmadığını test etti.

Akşam Gazetesi'nden Serdar Sağlam ve Dursun Topçu durak durak hattın durumunu şöyle aktardı:

Halkalı durağındaki asansörün çıkış noktasında iş makinesi çalışmaya devam ediyor. Kazılmış toprak yığınları hâlâ etrafta duruyor. Bazı noktalarda kabloların ve altyapı malzemelerinin üzeri bile kapatılmamış.

Bazı yerlerde su akıntıları mevcut ve yeni yapılmış kaplamalarda lekeler oluşmuş. Halkalı durağından çıkarken çalışmayan yürüyen merdivenlere denk geldik. Sonuç olarak hattın düzgün bir şekilde tam haliyle hizmete açılması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu gördük.

Hatta toplam 11 durak bulunuyor. Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme/Kuyumcukent, 29 Ekim Cumhuriyet, Doğu Sanayi, Mimar Sinan (Henüz çalışmıyor), 15 Temmuz, Halkalı Caddesi, Atatürk Caddesi, Bahariye ve MASKO durakları bu hatta hizmet veriyor.

Etiketler : metro ibb şantiye
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX