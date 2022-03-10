ATAK helikopterde ilk ihracat yapıldı

Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, "Başkanlığımız ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Devletten Devlete (G2G) Uluslararası Anlaşma kapsamında ihraç edilen 6 ATAK Helikopterinden ilk 2'si sıcak dostluk ilişkilerinde sürekli yeni adımlar attığımız Filipinler'e teslim edildi. Birlikte Daha Güçlüyüz" ifadeleriyle duyurdu.

TOPLAMDA 6 ADET ATAK TESLİM EDİLECEK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geçtiğimiz yıl Filipin Hava Kuvvetleri ile imzaladığı T129 ATAK Helikopteri ihracatında ilk teslimat 9 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İki adet yapılan teslimatta T129 ATAK Helikopteri'nin yanı sıra yedek parça ve yer destek cihazlarının da sevkiyatı başarıyla tamamlandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii toplamda 6 adet T129 ATAK Helikopteri Filipinlere teslim edecek.

Ankara Kahramankazan yerleşkesinden kalkan iki adet A400M uçağına konulan iki adet T129 ATAK Helikopteri, başarılı bir şekilde Filipinler'e ulaştı. İkinci teslimat paketinin sözleşme kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanırken, 2022 yılında teslimatın gerçekleştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Lojistik faaliyetleri kapsamında yedek parça, yer destek cihazı gibi desteklerin sağlanacağı ihracat paketinde bakım personellerinin eğitimleri, sahada teknik destek personelinin görev alması gibi detaylar da yer alıyor. Bugüne kadar eğitim kapsamında 4 pilot ve 19 teknisyenin eğitimleri tamamlanırken, toplamda 13 pilot eğitim görecek.

"BU İHRACAT ÜLKEMİZ İÇİN BİR KİLOMETRE TAŞI NİTELİĞİNDE"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ihracat başarısına atıfta bulunan Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil ise "Bu ihracat ülkemiz için bir kilometre taşı niteliğindedir. Bu gurura tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İhracat başarımızın ivmelenerek arttığı bu günler dünyanın ülkemize ve üretilen platformlara ne kadar güvendiğinin bir kanıtı niteliğindedir. Dünya genelinde gösterilen bu teveccühe sahip çıkıyor ve nice projeleri aynı azim ve kararlılıkla sürdürmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.