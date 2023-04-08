At pazarlığında liste kazığı!

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin kendi isim ve logolarıyla seçime girme görüşmeleri hüsrana dönüştü. CHP listelerinden seçime girecek üç parti daha önce yaptıkları açıklamalarla, kendi amblemleri ile seçime girme konusunda kararlı olduklarını duyurmuşlardı. Daha önce Altılı Masa'da cumhurbaşkanlığı adaylığına destek bulmak için küçük ortaklara 20'şer vekillik sözü veren Kılıçdaroğlu iş liste aşamasına gelince çark etti.

Sabah'a konuşan CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, "CHP içindeki dostlarımdan aldığım bilgiye göre DEVA 20, Gelecek 20, Saadet 10, Demokrat Parti ise 5 kişilik kontenjan istedi. CHP ise DEVA'ya 10, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 3, Demokrat Parti'ye ise 2 kişilik kontenjan vermeyi düşünüyor" dedi.