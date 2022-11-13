Türkiye'nin askeri gücünün NATO için hayati önem taşıdığını yazan Asya basını, "Türkiye, NATO'dan çıkar mı?' tartışmasıyla ilgili 'Türkiye'nin NATO'dan çıkması, en büyük ve askeri açıdan en güçlü üyelerinden birini kaybedeceği için ittifaka büyük bir darbe olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yazıda, Türkiye'nin NATO için neden önemli olduğu madde madde sıralandı;

1. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın kavşağında bulunan önemli bir stratejik müttefik, NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip ve modern, profesyonel bir orduya sahip birkaç NATO üyesinden biri

2. Türkiye önemli bir ekonomik ortak, dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip ve NATO ülkeleri için önemli bir pazar

3. Türkiye istikrarlı bir demokrasiye sahip. NATO bölgesinde demokrasi ve istikrarın desteklenmesinde değerli bir ortaktır

4. Türkiye Müslüman çoğunluklu bir ülke ve bu nedenle NATO'nun Müslüman dünya ile ilişkisini geliştirmede değerli bir ortak

TÜRKİYE KİLİT BİR MÜTTEFİK

Türkiye'nin katılımı olmadan Avrasya'da siyasi, ekonomik veya güvenlikle ilgili hiçbir mimarinin olamayacağı belirtilen yazıda," Türkiye, Avrupa güvenliğine ve ayrıca Somali ve Akdeniz'i çevreleyen denizlere katkıda bulunmanın yanı sıra NATO askeri ittifakının önemli bir üyesidir. Türk ordusu NATO operasyonlarında, özellikle de 1990'ların sonundaki Kosova Savaşı'nda yardımcı olmuştur. Türkiye, Balkanlar'da ve Afganistan'da istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmuştur. Türkiye, ittifak hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'nin NATO üyeliği, kıtayı doğu ve güney sınırlarından koruyarak Avrupa güvenliğini güçlendirmesine izin verdi. Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu arasında bir tampon bölge işlevi görüyor. Türkiye'nin üyeliği, örgüt için stratejik bir konum sağladığı ve terörle mücadelede kilit bir müttefik olduğu için NATO için hayati önem taşımaktadır. Türkiye, sağlam desteği nedeniyle Avrupa-Atlantik güvenliğinin temel taşı olarak görülmektedir." denildi.

S-400 nedeniyle yaşanan gerilim sonrası "Türkiye, NATO'dan çıkar mı?" tartışmasının gündeme geldiğinden bahseden analiz yazısında, "Türkiye'nin NATO'dan çıkması, en büyük ve askeri açıdan en güçlü üyelerinden birini kaybedeceği için ittifaka büyük bir darbe olacaktır. Türkiye'nin NATO üyeliğinin devam etmesi ittifakın genel güvenliği için kritik öneme sahiptir. Türkiye'nin muazzam bir potansiyele sahip bir askeri güç olması, büyüklüğü ve karşılıklı savunma da dahil olmak üzere NATO'nun değerlerine bağlılığı, bir NATO üyesi olarak geleceği hakkında iyimser olmak için nedenlerdir" ifadeleri yer aldı.