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28 Eylül 2023 Perşembe 17:24:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 17:24:00

Astronotlar: TEKNOFEST gençlerin hayal kurmasına yardımcı oluyor

Kaynak: AA

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılan astronotlar, gençlerin bu tür etkinliklerle hayal gücünün geliştiğine işaret etti.

Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST İzmir kapsamında düzenlenen etkinliğe ABD'li astronot Stephanie Wilson, İtalyan astronot Paolo Nespoli ve Rus kozmonot Denis Matveev katıldı.

Bursa'da Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği "Planetary Congress" için Türkiye'ye gelen ABD'li astronot Wilson, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Özellikle gençlerin, burada teknolojiyi deneyimleme fırsatına sahip olmaları, böylece bilim ve teknoloji alanında bilgi sahibi olması, belki gelecekteki kariyerlerine taşımaları için burada olmaları çok heyecan verici." dedi.

Wilson, TEKNOFEST alanında sergilenen T-38 eğitim uçağının dikkatini çektiğini ve NASA'da mürettebat üyelerinin eğitimi için bu aracın kullanıldığını söyleyerek, mürettebat üyelerinin acil durumlarda ne yapması gerektiği ve pratik yapmaları için birlikte çalışıldığını anlattı.

"UÇAN ARAÇLAR ÇOK İLGİNÇ VE ÇOK BÜYÜLEYİCİ"

Uzayda, üç ayrı misyonda görev yapan ve toplam 313 gün kalan İtalyan astronot Paolo Nespoli, bilim, teknoloji ve mühendislik alanıyla ilgili çok sayıda etkinliğe katıldığını dile getirerek, böyle programlarda etrafta gençlerin yer aldığını ve hayal kurduklarını ifade etti.

Gençlerin hayal kurması gerektiğini vurgulayan Nespoli, "İmkansız olarak gördükleri hayaller için harekete geçiyorlar, bu çok iyi." diyerek, TEKNOFEST'te dikkatini çeken hava araçlarından bahsetti.

Nespoli, "Uçan araçlar, çok ilginç ve çok büyüleyici." ifadesini kullanarak, TEKNOFEST'te sergilenen araçlara bakıp hayal edebilmenin önemine işaret etti.

Uzayda 194 gün kalan Rus kozmonot Denis Matveev de, "Burada gördüklerimiz, bunun nasıl olması gerektiğinin bir örneği." diyerek, TEKNOFEST'te en çok uçakları beğendiğini ve bu tür faaliyetlerin gençler için önemli olduğunu kaydetti.

Etiketler : TEKNOFEST astronotlar gençlerin hayal gücü
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