VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidiyor
En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek
Meteoroloji'den İstanbul dahil 21 il için yağış uyarısı
OVP milyonların günlük hayatına yansıyacak! Dar ve sabit gelirliye konut
‘Dünya'dan 18 milyar dolar ek destek
08 Eylül 2023 Cuma 07:35:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 07:35:00

Astronotla sohbet saati

ABONE OL

İzmir Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencileri, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotla telsiz bağlantısı kurarak, uzayın derinliklerine ilişkin sorular sordu.

İzmir Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencileri, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotla telsiz bağlantısı kurarak, uzayın derinliklerine ilişkin sorular sordu. Bu kapsamda Türkiye'den ilk defa 2003 yılında İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, astronotlarla telsiz bağlantısı kurmuştu.

Etiketler : İzmir Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Uzay Kampı Türkiye İzmir
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX