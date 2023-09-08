Astronotla sohbet saati
İzmir Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencileri, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotla telsiz bağlantısı kurarak, uzayın derinliklerine ilişkin sorular sordu.
İzmir Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencileri, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotla telsiz bağlantısı kurarak, uzayın derinliklerine ilişkin sorular sordu. Bu kapsamda Türkiye'den ilk defa 2003 yılında İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, astronotlarla telsiz bağlantısı kurmuştu.