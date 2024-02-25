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25 Şubat 2024 Pazar 17:24:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 17:24:00

Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ'de ders verecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında 'Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering' adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."

Etiketler : Alper Gezeravcı çevrim içi ders İstanbul Teknik Üniversitesi ilk astronot
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