Astana'daki Kazakistan-Türkiye Kardeşlik Korusu büyüyor

Cumhurbaşkanlığı Parkı'nda bulunan koruda, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından ağaç dikme töreni düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen törende, parktaki Kazakistan-Türkiye Kardeşlik Korusunda 10 ağaç daha dikildi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın ülkeyi ağaçlandırma konusundaki faaliyetlerini takdir ettiklerini belirterek "O yüzden biz de bu dostluk korusuna bir katkı yapmak istedik. 2 yıl önce dikmiş olduğumuz ağaçlarımız büyüdü. Onun yanına biz yeni ağaçlar da diktik. Önümüzdeki dönemde de bu ağaçlar büyüdükçe Kazakistan ile dostluk ilişkilerimiz çok daha ileri gider diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kapucu, son yıllarda çevre konularının ön plana çıktığına dikkati çekerek "İnşallah, bu ağaçlar da Astana'daki iklime biraz daha katkı yapacak. Büyükelçilik olarak buradaki faaliyetimizin önemini belki bir 10 yıl sonra gelip baktığımızda görmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

19 MAYIS'TA TÜRKİYE MEZUNLARI BİR ARAYA GELDİ



Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği rezidansında tören düzenlendi.

Törende, Kazakistan'daki Türkiye mezunları buluştu.