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Astana'da Suriye konulu Yüksek Düzeyli toplantı düzenlendi: Terörizmle mücadelede ortak bildiri
25 Ocak 2024 Perşembe 19:48:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 19:48:00

Astana'da Suriye konulu Yüksek Düzeyli toplantı düzenlendi: Terörizmle mücadelede ortak bildiri

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Dışişleri Bakanlığı, Astana formatındaki Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantının 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Astana'da düzenlendiğini duyurdu. Toplantıda sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Astana'da düzenlenen 'Suriye' konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katıldı. Toplantıda, sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alındı.

Astana formatındaki 'Suriye' konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı 24-25 Ocak tarihlerinde Astana'da düzenlendi. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki bir heyetle temsil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Astana formatındaki Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Astana'da düzenlenmiştir. Ülkemiz toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki bir heyetle temsil edilmiştir.

Toplantıda sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alınmış; toplantı sonunda mutad olduğu üzere Ortak Bildiri yayınlanmıştır.

Toplantı vesilesiyle, Kazak makamları, Astana Süreci'nin gözlemci ülkeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapılmıştır.

Bu vesileyle, Kazakistan'ın Astana toplantılarına evsahipliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir.

Etiketler : Astana Formatı Suriye Görüşmesi Dışişleri Toplantısı
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