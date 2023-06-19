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Astana'da Suriye konulu 4'lü toplantı yarın yapılacak
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19 Haziran 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 11:30:00

Astana'da Suriye konulu 4'lü toplantı yarın yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin bir sonraki toplantı Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları 20 Haziran'da bir araya gelecek.

Ankara ile Şam arasında 11 yılın ardından ilk temas geçtiğimiz yıl 28 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları bir araya geldi. Ardından Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Dışişleri Bakanları da Moskova'da görüştü.

Bu kez görüşmeler Dışişleri Bakan yardımcıları arasında 20 Haziran'da Astana yapılacak.

TOPLANTIDA SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

4'lü heyetin ilk toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için atılacak somut adımlar ele alınacak.

Türkiye terörle mücadele, siyasi çözüm, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri ile ilgili kararlılığını bir kez daha vurgulayacak.

Şam yönetiminin Türkiye'nin öncelikleri ile ilgili tavrı sürecin ilerlemesi konusunda belirleyici olacak.

SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

Süreç ilk olarak Türkiye-Rusya ve Suriye rejimi arasında başladı. Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları'nın ilk görüşmesinin ardından sürece İran da dahil oldu.

4 ülkenin dışişleri bakan yardımcıları, 3-4 Nisan'da Moskova'da görüştü.

Temaslar 25 Nisan'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında sürdü.

Son görüşme 10 Mayıs'ta dışişleri bakanları arasındaydı.

4 ülkenin dışişleri bakanı, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanmasına karar vermiş, bu kapsamda; dışişleri bakan yardımcıları, savunma bakanlığı ve istihbaratın katılımıyla dörtlü komite kurulmasına kararlaştırılmıştı.

Etiketler : türkiye suriye rusya iran astana toplantı
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