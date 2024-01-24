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24 Ocak 2024 Çarşamba 11:45:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 11:45:00

Astana'da kritik zirve

Kaynak: AA

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Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin 21'incisi Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Astana'daki bir otelde sabah saatlerinde başlayan görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Görüşmelere, Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Najat Rochdi'nin de katıldığı görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de bulunuyor.

Türk heyeti, Kazakistan'ın başkentinde 21'inci kez düzenlenen görüşmeler kapsamındaki ilk ikili toplantılarını Rusya ve BM heyetleriyle yaptı.

İki gün sürecek toplantılarda heyetler, Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimi, Suriye'de kapsamlı bir çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriye'nin yeniden inşasını kolaylaştırmak için uluslararası toplumun seferber edilmesi gibi konuları müzakere ediyor.

Bunun yanı sıra Suriye'deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artıcı önlemler masaya yatırılıyor.

Etiketler : astana toplantı görüşme
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