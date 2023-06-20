Astana görüşmelerinde ilk gün toplantısı sona erdi

Astana'daki bir otelde sabah erken saatlerde başlayan görüşmeler, heyetler arasındaki ikili, üçlü ve dörtlü istişare toplantılarıyla gün boyu sürdü.

Türk heyeti, bugün İran, Rusya ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi O. Geir Pedersen başkanlığındaki heyetler ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

20'incisi düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmeleri kapsamında yapılan 4'lü toplantıda, ilk kez Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik yol haritası ele alındı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği toplantıda, Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran'a Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Esed yönetimi heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan başkanlık etti.

Bakan yardımcılarının da katıldığı 4'lü toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları, 10 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanması kararlaştırılmıştı. Yol haritasının hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurum olarak savunma bakanlığı ve istihbaratın katılımıyla 4'lü komite kurulmasına karar verilmişti.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ



Yarın sona erecek Suriye konulu Astana görüşmelerinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya, İran heyetleri ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in yanı sıra gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan da temsilciler bulunuyor.

Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimi ve sahadaki son gelişmelerin müzakere edildiği görüşmelerde ayrıca Suriye'deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemlerin yanı sıra insani durum, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri için koşulların yaratılması gibi konular da masaya yatırılıyor.

Suriye konulu 20. Astana görüşmelerinin sonuç bildirisi ise yarın açıklanacak.