"Asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesine konteyner bağışı sürüyor

Bu çerçevede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen Gaziantep'te 1.522 konteynerin kurulumunu tamamlarken, sayı kısa sürede 15 bine tamamlanacak.

AFAD, Malatya'da İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda konteyner kent yapılmasını kararlaştırırken, 1.200 konteyner depremzedelere hizmet verecek.

Baykar, Kahramanmaraş'ta 2 bin kişilik konteyner kentin yapımına başladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, vatandaşların acil barınma ihtiyacını gidermesi amacıyla 2 bin kişinin barınacağı 520 konteynerin 1,5 ay sonra tamamlanacağını paylaştı.

Bayraktar, ayrıca Baykar olarak depremzedeler için nereye denirse oraya 1.000 konut bağışlayacaklarını da söyledi.

1.000 KONTEYNER EVDEN OLUŞACAK KÖY KURULACAK



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Türkiye'deki depremzedelere yönelik 1.000 konteyner evden oluşacak köyün kurulması için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile protokol imzaladı.

MÜSİAD Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda 1.000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı Konteyner Kent kurulacağını bildirildi.

AHBAP Derneği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk alımları yaptıklarını 3 bine yakın konteynerin bir bölümünün kurulum çalışmalarının başladığını duyurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bölgeye 405 konteyner ve çadır gönderdiğini paylaştı.

LİMAK ŞİRKETLER GRUBU, HATAY'DA 4 BİN KİŞİLİK KONTEYNER KENT KURUYOR



Limak Şirketler Grubu, Hatay'da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde belirlenen 2 ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumuna başladı.

Ankara Sanayi Odası, açıkladığı 300 konteynerlik yaşam merkezinde elektrik, su, internet ağı gibi hizmetler de sunacak. Sigorta şirketi Allianz konteyner desteği vereceğini, Arabica Coffe House da konteyner kentlere destek amaçlı konteyner alımları yapacağını duyurdu.

Dünya Göçebe Oyunları Komitesince Eylül 2022'de Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesinin organizasyonuyla yola çıkarılan konteynerlerde ranza, yatak ve tuvalet bulunuyor.

İznik'ten ayrıca 200 kişi kapasiteli, içinde mutfak banyo ve tuvalet olan özel yapım konteynerler da tırlara yüklenerek afet bölgesine gönderildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinden Hatay'daki depremzedelere içleri gıda dolu 9 konteyner ev gönderilirken, bölgede bu alanda faaliyet gösteren şirketler konteyner üretimine ağırlık verdi.

GALATASARAY KULÜBÜNÜN BARINMA İHTİYACINA YÖNELİK 500 KONTEYNER HEDEFİYLE BAŞLATTIĞI KAMPANYA SÜRÜYOR



Galatasaray Kulübü'nün barınma ihtiyacına yönelik 500 konteyner hedefiyle başlattığı kampanya devam ederken, İnsay Yapı 25, İstanbul Ticaret Borsası 100, İzmir Ticaret Odası 200 konteyner desteği yapacağını duyurdu.

İzmir Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, deprem nedeniyle evlerini kaybedenler için proje hazırlayıp, 3-4 kişilik bir ailenin yaşayabileceği konteyner ev üretti. Örnek olarak üretilen konteynerlerin, malzeme desteği sağlanması durumunda seri üretimine başlanacak.

"KALYON KONTEYNER KENT" KURULUMU BAŞLADI



Kalyon Holding, Gaziantep İslahiye'de 3 bin kişilik "Kalyon Konteyner Kent" kurulumuna başlarken, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), deprem bölgesine 10 konteyner gönderdi.

Kastamonu Valiliği'nin koordinasyonuyla deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan 6 seyyar tuvalet-duş, bir seyyar tuvalet, 8 iş yeri konteyneri Hatay'a, 6 seyyar tuvalet-duş, 4 yaşam konteyneri, 5 tuvalet konteyner Adıyaman'a gönderildi.

KATAR DEPREMZEDELER İÇİN 10 BİN KONTEYNER EV GÖNDERİYOR



Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını belirtti.

Konya'dan deprem bölgesine 69 konteyner gönderilirken, Konyaspor 100 adet konteyneri bölgeye sevk etti.

Manisa Soma esnafı ile Soma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri de depremzedeler için konteyner ev, çadır tipi soba ve seyyar tuvalet üretimine başladıklarını bildirdi.

SÜPER LİG KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI TOPLANTISINDA DEPREMZEDELERE 1.000 KONTEYNERLİK DESTEK KARARI



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), depremlerden etkilenen Adıyaman'da 52 konteyner ev kurulacağını, Samsun Valiliği, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan 46 prefabrik konteynerin, "asrın felaketi"nin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderileceğini açıkladı.

Muğlalı mermerciler 18 adet 2 odalı, banyolu kullanıma hazır konteyneri de içlerini erzak, ısıtıcı, soba, kıyafet ile doldurarak deprem bölgesine sevk etti.

TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında depremzedelere 1.000 konteynerlik destek kararı alındığını duyururken, Toyota 500'e yakın konteynerin Ahbap aracılığıyla dağıtılacağını açıkladı.

"KONTEYNER KENT" KURMAK ÜZERE BAĞIŞ KAMPANYASI



Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), deprem bölgesindeki depremzedelerin barınma ihtiyacını giderebilmek amacıyla "konteyner kent" kurmak üzere bağış kampanyası başlattı.

Muğla Dalaman'da gönüllü vatandaşlar ve yardım yapan vatandaşların bağışıyla üzerinde iki adet konteyner ev yer alan tır da deprem bölgesine gönderilirken, Dalaman Belediyesi ve Dalaman Kaymakamlığı da bölgeye 4 konteyner gönderdi.

Güler Yatırım Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ tarafından 25 konteyner siparişi verildiği, konteynerler için belirlenen tahmini yardım tutarının 1 milyon 350 bin TL olduğu açıklandı.

Bu arada Karadeniz Holding de 3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay-İskenderun'a göndereceğini duyurdu.