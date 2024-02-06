VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı"
"Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum"
"Devletimiz, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek"
ABD, Yemen'deki Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiğini bildirdi
"'Bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan arama kurtarma ekiplerine şükran borçlu...
"Gezeravcı'nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz"
06 Şubat 2024 Salı 10:57:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 10:57:00

Asrın felaketinin birinci yılı... Bakan Yerlikaya: 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı

ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada "Felaketten sonra 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta Kapıçam Mezarlığı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Asrın felaketinin birinci yılı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Felaketten sonra 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı.

Büyük bir hızla konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize vermeye, onları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya asrın felaketi deprem
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Yeni ikili

Yeni ikili
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX