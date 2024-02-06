Asrın felaketinin birinci yılı... Bakan Yerlikaya: 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada "Felaketten sonra 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta Kapıçam Mezarlığı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Asrın felaketinin birinci yılı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar...
Felaketten sonra 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı.
#CANLI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Felaketten sonra 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attıhttps://t.co/5D9p1SGam6 pic.twitter.com/XXF4xcApex— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 6, 2024
Büyük bir hızla konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize vermeye, onları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz.
#CANLI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Büyük bir hızla konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize vermeye, onları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğizhttps://t.co/nZOyKaed6d pic.twitter.com/bqLViifLWu— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 6, 2024
Ayrıntılar geliyor...
- "85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı"
- "Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum"
- "Devletimiz, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek"
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