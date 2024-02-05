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05 Şubat 2024 Pazartesi 17:02:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 17:02:00

Asrın felaketinden asrın dayanışmasına! Deprem bölgesinde konutlar yükseldi

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Yarın asrın felaketinin 1. senesi. Tüm Türkiye o andan itibaren deprem bölgesi ile tek yürek oldu. Acılar paylaştıkça azaldı. Yaşam alanları yıkılan vatandaşlara evleri yeniden yapılmaya başlandı. Yarın Başkan Erdoğan, katılımıyla birlikte Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan deprem konutları depremzedelere teslim edilecek. Kahramanmaraş'taki son durumu 24 TV muhabiri Şehrinaz Ayçiçek anlattı.

Asrın felaketi olarak literatüre giren 6 Şubat depremlerinin yarın birinci yılı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki deprem 500 atom bombası gücündeydi. Sarsıntılar 11 ili ve 14 milyon nüfusu doğrudan etkiledi. 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ASRIN FELAKETİNDEN, ASRIN DAYANIŞMASINA...

Arama kurtarma ekipleri zaman kaybetmeksizin deprem bölgesine sevk edildi.

AFAD, UMKE, asker, jandarma, polis, itfaiye, madenciler, sağlıkçılar ve binlerce gönüllü...

200 binden fazla personel deprem haberini alır almaz yola çıktı.

Uluslararası yardımı da içeren 4'üncü seviye alarm sonrası 90 ülkeden arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti.

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLECEK

Bundan tam 1 yıl önce Kahramanmaraş asrın felaketinin merkez üssüydü. Bugün ise yaraların sarılmasının afetten etkilenen şehirlerin ayağa kalkmasının merkez üssü olacak.

Yarın Başkan Erdoğan, katılımıyla birlikte Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan deprem konutları depremzedelere teslim edilecek.

24 TV YAPIMI TAMAMLANAN KONUTLARI GEZDİ

24 TV muhabiri Şehrinaz Ayçiçek, Dulkadiroğlu ilçesinde TOKİ tarafından depreme dayanıklı olarak inşa edilen ve yapımı tamamlanan konutları gezdi.

Çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde tamamlandığını ifade eden Ayçiçek, konutların depremzedeleri ağırlamayı beklediğini söyledi.

Etiketler : deprem konutları Türkiye deprem Kahramanmaraş
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