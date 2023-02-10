Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi vuran depremin 5.inci günündeki çalışmalar aralıksız sürüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Sudan, Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 40 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

10:49 Bakan Kurum: (Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

10:47 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki depremden birinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde 3 bin 54 arama kurtarma personelinin görev yaptığı bildirildi.

10:20 Azerbaycan'dan deprem bölgelerine yardım için yola çıkan 14 araçlık konvoy, Erzurum'un Uzundere ve Tortum ilçelerinden geçerek deprem bölgesine gitti.

10:15 Hatay'da 102. saatte enkazdan peş peşe 6 kişi kurtarıldı.

10:12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devlet-millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak. Hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

09:30 Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.

09:26 AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.

09:06 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kurulan destek üssünde incelemelerde bulundu.

09:00 Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de meydana gelen depremlerde 4 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 395 vatandaşın ise deprem bölgesinden tahliye edildiğini duyurdu.

08:58 Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 45 kişiyi kurtardı.

08:52 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turistik değerleri arasında yer alan tarihi Antep evleri, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde zarar gördü.

08:51 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde, üretim ve dağıtım lisansı sahipleri ile görevli tedarik şirketlerinin bazı ödemeleri olağanüstü hal (OHAL) süresince ertelendi.

08:43 MSB: Hatay'da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er. Ferhat Günaçti, 09 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

08:40 Hatay'da Hikmethan isimli bir kişi, Diyarbakır'da ise bir kadın 101. saatte enkazdan kurtarıldı. Annenin ardından oğlu da enkazdan gözyaşlarıyla çıkarıldı.

Adıyaman'da 100. saatte bir kişi enkazdan kurtarıldı.

07:40 Kahramanmaraş'ta 100. saatte bir kadın daha enkaz altından kurtarıldı.

07:04 99. saatte Kahramanmaraş'ta bir kişi enkazdan kurtarıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı dilediklerini bildirdi ve depremzedelere yardım için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.

Arjantin, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi. Arama kurtarma ekibi hazırlıklarını tamamlayarak Buenos Aires'ten yola çıktı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından Asya Dönmez (7), sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde yardım malzemeleri toplanıyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen 210 depremzede daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazında 8 kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altından 90 saat sonra 10 günlük yağız bebek ve annesi enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

03:51 Arjantin, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendirecek.

03:22 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 26 yaşındaki Alper Saçma, 96 saat sonra kurtarıldı.

03:01 Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.

02:14 Belarus'tan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarında yer alacak ikinci ekip Türkiye'ye gönderildi.

01:45 Kahramanmaraş'ta anne ve kızı depremden 92 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

01:19 Adıyaman'da yaşlı kadın, 86 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

01:14 Hatay'da 20 günlük bebek enkazdan sağ çıkarıldı.

01:12 Adıyaman'dan 46 depremzede İzmir'e getirildi.

01:08 AKUT Arama Kurtarma Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı çalışmalara 773 gönüllüsüyle devam ediyor.

01:02 Madenciler Güney Korelilerin riskli bulduğu enkazdan 17 yaşındaki kızı sağ çıkardı.

00:59 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde anne ile kızı 92 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

00:35 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, saat 08.00'den itibaren toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermeye başlayacak.

00:35 Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki depremzede 90'ıncı saatte kurtarıldı.

00:32 Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 14 yaralıyı Ankara'ya nakletti.

00:27 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

00:27 Hakkari'den, "asrın felaketi"nin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), diğer ekiplerin de desteğiyle bir baba ile 5 yaşındaki kızını 90. saatte enkazdan sağ çıkardı.

00:25 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kardeş, depremden 88 saat sonra kurtarıldı.

00:16 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir binanın enkazından 90 saat sonra 55 yaşındaki Canan Geçeci yaralı olarak kurtarıldı.

00:08 Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan bir kişi 89 saat sonra kurtarıldı.

00:06 MSB: "Gaziantep'te görev yapan 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelimizin çalışmaları sonucunda bir vatandaşımız daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı."

00:06 Adıyaman'da Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi bir vatandaşı daha sağ olarak kurtardı.

00:05 MSB: "Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi, gece-gündüz demeden aralıksız sürüyor."

23:56 Hatay'da enkaz altına kalan 10 yaşındaki çocuk, 90. saatte sağ çıkarıldı.

23:53 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 6 yaşındaki Süleyman 88 saat sonra kurtarıldı.

23:53 Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Adıyaman'da 3 kişiyi enkazdan kurtardı.

23:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır, Adana, Osmaniye'de arama kurtarma çalışması büyük oranda tamamlanmıştır."

23:39 Hatay'da enkaz altında kalan 4'ü aynı aileden 5 kişi ekiplerce kurtarıldı.

23:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde yaşanan can kaybının 17 bin 674'e yükseldiğini açıkladı.

23:34 Antalya Büyükşehir İtfaiye ekibi, Hatay'da 10 yaşındaki Hilal Sağlam adlı kız çocuğunu 90'ıncı saatte enkazdan canlı çıkardı.

23:30 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Ebrar Sitesi'nin enkazında kalan kalan Asiye teyze 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

23:30 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çift, 87 saat sonra kurtarıldı.

23:28 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Polis teşkilatımızda 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik. Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin."

23:22 Kahramanmaraş'ta ekipler depremin üzerinden geçen 88. saatte 70 yaşındaki Dönüş teyzeyi, bulunduğu enkazdan sağ olarak çıkarttı.

23:21 Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 3 katlı binanın enkazında mahsur kalan bir kişi, 90 saat sonra kurtarıldı.

23:18 Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 89 saat sonra bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

23:08 Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Meksika'dan Türkiye'ye giden ekipler bugün 1 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı.

23:08 Hatay'da depremden 86 saat sonra 13 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.

23:04 Malatya'da 29 yaşındaki kadın depremden 88 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

23:03 Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'da 12 yaşındaki Yavuz Aslantürk, 92 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

22:59 Adıyaman'da, madencilerin enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı 17 yaşındaki genç kız, enkazdan 90 saat sonra sağ çıkarıldı.

22.54 Hatay'da 12 yaşındaki çocuk depremden 92 saat sonra kurtarıldı.

22:49 Hatay'da 88 saat enkaz altında kalan 2 yaşındaki Fatma kurtarıldı.

22:43 Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, depremden 88 saat sonra 10 saat süren çalışmanın ardından enkazda kalan İbrahim Halil ve eşi Ayla Halil'i yaralı olarak çıkartmayı başardı.

22:39 Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altında kalan anne ile bebeği 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

22:35 Hatay'da 88 saat enkaz altında kalan 2 yaşındaki Fatma kurtarıldı.

22:34 Hatay'da afetin 87. saatinde enkazdan çıkarılan 2 bebek, helikopterle Adana'ya sevk edildi.

22:33 Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın deprem felaketinin yaşandığı Türkiye'ye bugüne kadar 8 uçak ve 24 tır dolusu yardım gönderdiğini açıkladı.

22:32 Adıyaman'da bir kadın, çöken binanın enkazından 86 saat sonra sağ çıkarıldı.

22:30 Hatay'da, Konya'nın arama kurtarma ekipleri, 88 saat sonra 3'ü çocuk 5 kişilik aileyi enkazdan sağ çıkardı.

22:26 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Artvin'e getirilen 21 depremzede öğretmenevine yerleştirildi.

22.24 Depremde yaralanan 73 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi.

22:23 Kahramanmaraş'ta 89 saat sonra enkazdan baba-oğul çıkarıldı.

22:14 Hatay'da asrın felaketinde 89 saat enkazda kalan iki kardeşi Zonguldaklı madenciler kurtardı.

22:13 Kahramanmaraş'ta çöken binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Mina, 89 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

22:10 Çin'den gelen arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı.

22:10 Gaziantep'ten 13 bin 160 depremzede tahliye edildi.

22:08 Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığının, bugüne kadar 22 vatandaşı enkaz altından sağ olarak kurtardığını açıkladı.

22:06 Adıyaman'da çöken binanın enkazından 88 saat sonra 24 yaşındaki Derya hemşire sağ olarak kurtarıldı.

22:01 Gaziantep'te arama kurtarma çalışması yürüten Burdur MEB AKUB ekibi depremden 87 saat sonra 13 yaşında bir kız çocuğunu kurtardı.

22:00 Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi

21:49 Milli Savunma Bakanı Akar: Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz

21:33 Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından enkaz altından 2 çocuğuyla birlikte sağ çıkarılan Hatice İğde, kepçenin sesini duyup kendileri için geldiğini anladığında çok sevindiğini söyledi.

21:32 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bina enkazından 89 saat sonra sağ olarak çıkarılan 23 yaşındaki Yiğit Akar'a kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri depremzedeye botunu verdi.

21:31 Depremde yaralanan 73 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi.

21:29 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra kurtarıldı.

21:28 Hatay'ın Antakya ilçesinde Tevfik Atraş ve Hamide Abude çifti, depremden 88 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

21:26 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman'da "Elif" ve "Kadir" isimli çocuklar, 87 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

21:24 Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarının 88. saatinde Metin Tamer Sitesi'nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

21:20 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından, depremden yaklaşık 87 saat sonra küçük bir çocuk kurtarıldı.

21:14 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'a kurduğu seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ettiklerini duyurdu.

20.50 AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı

20:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 86'ıncı saatinde Kahramanmaraş'taki bir enkazın altından 14 yaşındaki çocuğu sağ olarak kurtardı.

20:47 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından bir kişi, 87 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

20:45 Osmaniye'de asrın felaketinde yıkılan bir binanın enkazından 88'inci saatte çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

20:41 Sakarya itfaiyesi, 88'nci saatte 4 katlı binanın enkazından bir vatandaşı sağ kurtardı.

20:34 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 900'ün üzerinde yaralı, uçak ambulanslar, uçaklar ve helikopterlerle Ankara, İstanbul ve çevre illere sevk edildi.

20:31 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 74 yaşındaki "Remzi" isimli kişi, 87 saat sonra sağ çıkarıldı.

20:30 Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 yaşındaki genç ekiplerin özverili çalışması sonucu 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

20:25 Hatay'da enkaz altında kalan 2 kişi, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 86 saat sonra çıkarıldı.

20:24 Hatay'da 65 yaşındaki Hatice Karpuz 88 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

20:15 Kahramanmaraş'ın Yenişehir Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazında kalan evli çift, vinç yardımıyla enkaza giren madenciler tarafından 87 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

20:13 Adana'dan 52 yaralı depremzede, Türk silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.

20:05 Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar, Mersin'in Silifke ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ve kamplara getirilmeye başlandı.

19:59 Hatay'da deprem bölgesine Yalova'dan gelen itfaiye ekipleri 82 saat sonra enkaz altından 2'si çocuk 6 kişiyi sağ olarak kurtardı.

19:49 Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında kalan Beyza ve Abdulhalim Yetiş kardeşleri 86 saat sonra sağ çıkardı.

19:48 Van'dan, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Malatya'ya giden jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları, diğer ekiplerle birlikte 2 kardeşi enkazdan sağ çıkardı.

19:45 Malatya'da depremin dördüncü gününde çalışmalarını sürdüren Muş Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) enkaz altında kalan bir kişiyi canlı kurtardı.

19:44 Kahramanmaraş ve Malatya'dan Sağlık Bakanlığı uçakları ile yaralılar İstanbul'a getirildi.

19:43 Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde enkaz altında kalan genç, 71 saat sonra sağ çıkarıldı.

19:35 İstanbul Valiliği, deprem bölgesine 230 uçak, 23 bin 934 personel ile bin 302 iş makinesi gönderildiğini açıkladı.

19:32 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

19:24 BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini açıkladı.

19:10 Malatya'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki çocuk, Ordu'dan giden ekiplerin çalışması sonucu 85 saat sonra kurtarıldı.

19:09 Hatay'da 4 yaşındaki çocuk ve annesi 86 saat sonra kurtarıldı.

19:07 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yaralanan 35 afetzede daha uçaklarla Ankara'ya getirildi.

19:01 Depremden 84 saat sonra Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 46 yaşında bir kadın kurtarıldı.

19:00 Hatay'da çöken bir binanın enkazında kalan Merve ve İrem kardeşler, 75 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

18:59 Hatay'da depremde çöken binadan 65 yaşlarındaki bir şahıs enkazdan 83 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

18:51 Başkan Erdoğan, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

18:40 Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yas tutanlara "Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır." dedi.

18:08 MSB: 10'uncu Komando Tugayımız Adıyaman'da araçların emniyetli geçişlerini sağlamaya devam ediyor.

18:35 Başkan Erdoğan: Depremde şu ana kadar 16 bin 546 vatandaşımız hayatını kaybetti, 66 bin 132 vatandaşımız yaralandı.

18:26 YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

17:38 Prof. Dr. Orhan Tatar: 1400'ün üzerinde artçı oldu, hasarlı binalardan belli bir süre uzak durulmalı

17:53 Milli Eğitim Bakanı Özer: Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.

17:00: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı Nihan Karacameydan İncemehmetoğlu, deprem bölgesindeki 10 bin 500 iş makinasını uydu üzerinden takip ederek ihtiyaç bulunan yere yönlendirdiklerini söyledi.

16:52 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM'de kabul edildi.

16:48 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini bildirdi.

16:29 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır." dedi.

16:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te AFAD tarafından kurulan çadır kentteki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

16:05 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısında bulunarak, kendisinin de AFAD'a 3 maaşını bağışladığını bildirdi.

15:56 AFAD: Depremlerin ardından bin 206 artçı deprem meydana gelmiştir.

15:45 Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildi. 11 Şubat'ta maaşlar ödenecek.

14:58 Milli Eğitim Bakanlığı, depremler nedeniyle Açık Öğretim Okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan'a kadar uzattı.

14:22 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır.

14:20 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde bulunan okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını açıkladı.

13:56 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalan 7 yaşındaki Mehmet Beşir, 81 saat sonra deprem enkazından sağ çıkarıldı.

13:50 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan baba ve 2 oğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

13:41 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Malatya'da deprem nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının bin 71'e çıktığını kaydetti.

13:40 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına aralıksız devam eden Mehmetçiklerimiz, Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini de sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

13:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.

12:49 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi.

12:39 AFAD: Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir.

12:06 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tüm illerdeki koordinasyon merkezlerimizin topyekun seferberliğiyle yolların kapanması ve havaalanına erişim gibi başlangıçta yaşanan birçok zorluğun üstesinden gelinecektir. Bugün akaryakıt sıkıntısı ve ısınma ihtiyaçları dahil olmak üzere tüm güçlüklerin üstesinden gelmek için çok daha iyi bir durumdayız

10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da AFAD Lojistik Deposu'nda incelemelerde bulundu.

10:49 AFAD: Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir.

10:45 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın deprem bölgesinde görev yapacak iş makinelerini İskenderun Limanı'na ulaştırdığını bildirdi.

10:30 Yunanistan Avrupa Birliği (AB), Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Türkiye'ye 7 bin 500 battaniye, bin 500 yatak ve 500 çadır gönderiyor.

10:00 Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206'ya ulaştı.

09:52 AFAD: Deprem bölgesinde 113 bin 201 personel ile 5 bin 557 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.

09:50 MSB: Depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı.

09:45 Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ili etkileyen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

09:30 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşı daha enkaz altından çıkardıklarını bildirdi.

09:25 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle deprem bölgesindeki yaralı tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

09:13 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerinde depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

09:05 Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "tır eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu.

08:52 AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

08:46 Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardı.

07:39 Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

07:11 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.07:02 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Osmaniye'de, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.07:00 Hatay'da enkazdan bir kişi daha kurtarıldı06:00 Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

05:59 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesini (HILTI) askeri kargo uçağıyla Adana'ya gönderildi.

05:39 Orta Amerika ülkesi El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama ve kurtarma ekibi görevlendirdi.

05:14 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 83 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçakları, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.05:05 İspanya'dan gelen 46 arama kurtarma ekibi ve 14 arama kurtarma köpeği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi.05:00 Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.04:52 ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri." dedi.

03:23 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını açıkladı.

02: 41 Kahramanmaraş'ta depremden yaklaşık 69 saat sonra 45 yaşındaki bir kişi enkazdan kurtarıldı

02:39 Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı

02:13 Hatay Kırıkhan'da çalışmalarını sürdüren Çorum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 68 saat sonra 3'ü çocuk 6 kişiyi enkazdan çıkardı.

02:04 Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 24 yaşındaki gencin, duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı bildirildi.

01:53 TCG Osmangazi gemisi yardım malzemelerini İskenderun'a ulaştırdı.

01:40 Adıyaman'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan üniversite öğrencisi 69 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:28 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan iki çocuk annesi genç kadın, ekipler tarafından 69 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:24 Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı, depremden yaklaşık 65 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:23 Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir'de devam edilecek.

01:21 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazından 2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra sağ kurtarıldı.

01:18 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından bir kadını 69 saat sonra yaralı çıkardı.

01:15 Adıyaman'da enkaz altında kalan, aynı aileden 4 kişi, 65 saat sonra çıkarıldı.

01:13 Adıyaman'da depremden 66 saat sonra 11 yaşındaki bir çocuk enkazdan kurtarıldı.

01:10 Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 52 yaralıyı Ankara'ya nakletti.

01:06 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Iraklı kurtarma ekibi bir kız çocuğu ile babasına ulaşarak onları enkazdan sağ olarak kurtardı.

01:01 Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Burdur UMKE, Muhammet ve İsmail kardeşler ile Birgül Dadük'ü enkazdan kurtardı.

00:56 Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan anne ve iki kızı 66 saat sonra Karabük UMKE ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

00:53 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Elbistan ilçesinde 5 katlı binanda 42 yaşındaki Sevinç isimli kadın, depremden 67 saat sonra enkaz altında sağ olarak çıkartıldı.

00:48 Depremin ardından Kahramanmaraş'a giden AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, yıkılan bir binanın enkazından 3 çocuk babası bir kişiyi kurtardı.

00:44 Kahramanmaraş'tan 54 depremzede İzmir'e getirildi.

00:44 Kahramanmaraş'tan 54 depremzede İzmir'e getirildi.

00:34 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı.

00:29 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk 68 saat sonra kurtarıldı.

00:18 Hatay'da 6 yaşındaki Fatma 61 saat sonra kurtarıldı.

00:17 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

00:12 Giresun ekibi 8 yaşındaki Nisa'yı 64 saat sonra kurtardı.

00:09 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

00:09 Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 66 saat sonra 7 aylık bebeği enkazdan sağ çıkardı.

00:03 İş makinesi ve yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a ulaştı.