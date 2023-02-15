Asrın felaketinde ses oldular

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerde işitme engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı görev yapan işaret dili tercümanları seferber oldu. 110 kişilik ekip, depremin ilk gününden itibaren işitme engelli depremzedelerle daha hızlı iletişim kurmak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada çalışmalara katılıyor.



Osmaniye'de depremzedelere yardım eden 27 yaşındaki tercüman Keziban Şipar işitme engelli depremzedelerin barınma, işitme cihazı, cihaz pili ve biyonik kulak gibi ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda aracılık ediyor. Şipar, "Amacımız, duymadıkları için onların eli ayağı olmak, duymalarını sağlamak. Bu mesleği yaptığım için gerçekten gurur duyuyorum" dedi.