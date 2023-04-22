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22 Nisan 2023 Cumartesi 11:35:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 11:35:00

Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi

Kaynak: NTV

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İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, depremdeki can kaybının 50 bin 783'e yükseldiğini belirtirken burada vefat eden göçmen sayısının ise 7 bin 302 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, "Başından itibaren Adalet Bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783." dedi.

Etiketler : süleyman soylu asrın felaketi deprem can kaybı
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