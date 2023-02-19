'Asrın felaketi'nde 14'üncü gün! Son can kaybı sayısı açıklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 14. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler:

00:01 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 106 uçakla 3 bin 14 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

22.57: Malatya'da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22.31 AFAD: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.02 İçişleri Bakanlığı, afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifesini belirledi

20.30 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının başlatıldığını açıkladı.