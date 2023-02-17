'Asrın felaketi'nde 12. gün! AFAD can kaybını açıkladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 12. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09:15 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmetçik, asayişin sağlanmasının yanında enkaz alanlarında nöbet tutmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 2 büyük depremin ardından bazı hastanelerde hasar ve çökme meydana geldi. Sağlık Bakanlığı ve UMKE iş birliği ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.

İran, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için ilaç, sağlık ekipmanı ve tıbbi teçhizatın yer aldığı 6 ton tıbbi yardım malzemesi yolladı.

05:18 ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Meksika'dan ülkemize gelen kurtarma ekipleri geri döndü. Ekip, çalışmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo adlı kurtarma köpeğinin cenazesini de yanlarında getirdi.

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC'de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı'nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi.

03:37 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı afet bölgesindeki çalışmalara destek veren Venezuela arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı.

03:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı.

03:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından depremin 261. saatinde sağ çıkarılan Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'nu hastanede ziyaret etti.

02:23 Afet bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre büyükbaş için 500 TL, küçükbaş için 50 TL yem desteği verilecek.

01:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuğu enkazdan çıkaran ekibi ziyaret ederek bilgi aldı.

01:39 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

01:38 Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

01:13 Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği afet bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan Kırgızistanlı arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden uçakla ülkesine gitti.

01:09 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük AFAD ekibi, görevlerini tamamlayarak kente döndü.

00:50 Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

00:04 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kaybının 38 bin 44'e yükseldiğini açıkladı.

00:00 260. saatte Hatay'da 14 yaşındaki erkek çocuğu, enkazdan sağ salim kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 12. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor..