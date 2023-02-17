Asrın felaketinde 12. gün... Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

00:04 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kaybının 38 bin 44'e yükseldiğini açıkladı.

00:00 260. saatte Hatay'da 12 yaşındaki erkek çocuğu, enkazdan sağ salim kurtarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, 5 bin 654 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 12. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...